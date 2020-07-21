Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdıktan sonra vakit kaybetmeden yeni hocayı belirlemek için çalışmalara başladı. Bordo-Mavililer'in gündemine ilk olarak 3 teknik adamın geldiği öğrenildi.



Beşiktaş'ta hedeflerine ulaşamayıp sezonu bitirmeden ayrılan Abdullah Avcı tek yerli aday. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Avcı'ya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.



Yönetim içinde ise bazı isimlerin oyuncu ve teknik direktör olarak Bordo-Mavili camiada iz bırakan Şota Arvaladze'nin gelmesinden yana oldukları bildirildi.



Şota'ya davet gündemde

Özbekistan'ın Phakhtor takımını çalıştıran ve burada şampiyonluk yaşayan Şota'nın şehre davet edilmesini isteyen yöneticiler olduğu kaydedildi.



Bir diğer aday da Kenan Koçak. Alman ekibi Hannover'daki başarısıyla öne çıkan Koçak'ın önündeki en büyük engel bonservis bedeli. Hannover'ın başkanı Martin Kind, genç teknik adamın uyması gereken bir sözleşmesi olduğunu belirtmişti. Yönetimin hoca konusunda acele etmeyeceği, ortak bir karara varmaya çalışacağı belirtildi.



