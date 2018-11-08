Trabzonspor'da hücum hattı değişiyor!

son üç maçta alınan beraberliklerin ve Burak Yılmaz'la ilgili yaşanan sorunların ardından teknik direktör Ünal Karaman, Yeni Malatya maçında kadroda bir revizyon yapma kararı aldı.Savunmada ve orta sahada değişiklik yapmayacak olan Karaman, hücum hattını ise yeniden şekillendirecek. Sakatlığı nedeniyle henüz takımla hiç antrenmana çıkmayan Burak'ı bu maçta 11'de düşünmeyen Karaman'ın forvette Rodallega'ya görev vereceği, arkasında ise Nwakaeme, Abdülkadir ve Amiri'yi görevlendireceği öğrenildi. Karaman'ın bu sistemle kanatları daha etkili kullanmayı planladığı belirtildi.Sakatlığını atlatan Nwakaeme de 11'e dönüyor. İdmanlarda formuyla dikkat çeken ve hocası Karaman'ın gözüne giren Nijeryalı, en son Alanyaspor deplasmanında ilk 11'de yer bulmuştu.Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Bursaspor maçında oyundan alınan Abdülkadir Ömür'ün dün takımla çalışmalara başlaması yüzleri güldürdü. Kulüp doktoru Hakan Bozdoğan, "Koruma amaçlı dinlendirdiğimiz Abdülkadir'i tedavisini gerçekleştirip takımla çalışmalara başlattık" dedi.