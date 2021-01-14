Trabzonspor'da Hosseini'ye 4 teklif

Trabzonspor'un 24 yaşındaki savunmacısı Majid Hosseini'ye transfer teklifi yağıyor.

Haber; Sabah
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Trabzonspor'da Hosseini'ye 4 teklif
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14 Ocak 2021 11:49
İranlı stoper Majid Hosseini'ye transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Sezon sonunda Trabzonspor ile sözleşmesi bitecek 24 yaşındaki savunma oyuncusuna İtalya'dan Sampdoria başta olmak üzere Denizlispor, Konyaspor, Erzurumspor ve Malatyaspor'un resmi teklifte bulunduğu ortaya çıktı

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımda kalmasını istediği futbolcuya transfer izni verilmezken, yönetim sözleşmesini uzatmak için çabalıyor.

İranlı stoperin bu sebeple Trabzonspor'un yıllık 750 bin Euro'dan 2 senelik sözleşme yenileme teklifini henüz kabul etmediği de ifade edildi.



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