Trabzonspor'da Hosseini savunmaya duvar ördü

Trabzonspor'da Vitor Hugo'nun sakatlığı sonrasında bulduğu forma şansını iyi değerlendiren Majid Hosseini, Antalyaspor maçında performansıyla dikkat çekti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Hosseini savunmaya duvar ördü
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18 Ocak 2021 11:02
Vitor Hugo'nun sakatlığı sonrası bulduğu forma şansını iyi kullanan Majid Hosseini, Antalya maçının da en iyilerindendi.

Devre arasında 6 teklif alan İranlı stoper, yol ayrımındayken bir anda takımın kilit isimlerinden oldu. Ligde son 3 maçta görev alırken, savunmaya duvar ördü.

Kontratı sezon sonu bitecek 24 yaşındaki oyuncuya yıllık 750 bin Euro'dan sözleşme önerilirken, taraflar henüz anlaşma sağlayamadı. 

 


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