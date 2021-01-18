Vitor Hugo'nun sakatlığı sonrası bulduğu forma şansını iyi kullanan Majid Hosseini, Antalya maçının da en iyilerindendi.Devre arasında 6 teklif alan İranlı stoper, yol ayrımındayken bir anda takımın kilit isimlerinden oldu. Ligde son 3 maçta görev alırken, savunmaya duvar ördü.Kontratı sezon sonu bitecek 24 yaşındaki oyuncuya yıllık 750 bin Euro'dan sözleşme önerilirken, taraflar henüz anlaşma sağlayamadı.