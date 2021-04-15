Trabzonspor'da Hosseini çıkmazı

Trabzonspor ile Hosseini'nin menajeri Alireza Paykan arasında yapılan görüşmelerde ipler gerildi.



3 yıllık yeni kontrat teklifinde 500 bin Euro'luk mevcut ücretine zam yapılan ve 750 bin Euro garanti artı 100 bin Euro bonus önerilen Hosseini, düşünmek istediğini belirtmişti. Hosseini'nin temsilcisi ise bu rakamı beğenmeyip ücreti artırmaya çalışıyor, İranlı stoperi pek çok kulübe öneriyor.



Süper Lig'den Başakşehir ve Kasımpaşa ile temasta olan Paykan, Yunanistan'dan da AEK, Olympiakos ve Panathianikos'un oyuncusuna teklif sunduğunu söyledi. Trabzonspor Yönetimi ise son yaptıkları teklifi geri çekip, reste rest ile karşılık verdi. Alireza Paykan'ın menajerlik ücreti konusunda da sıkıntı çıkarması üzerine görüşmeler tıkandı.



