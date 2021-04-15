Trabzonspor'da Hosseini çıkmazı

Trabzonspor'da sözleşmesi sona erecek olan Majid Hosseini'nin durumu kriz yarattı.

Abone Ol
Trabzonspor'da Hosseini çıkmazı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Nisan 2021 10:09
Trabzonspor ile Hosseini'nin menajeri Alireza Paykan arasında yapılan görüşmelerde ipler gerildi.

3 yıllık yeni kontrat teklifinde 500 bin Euro'luk mevcut ücretine zam yapılan ve 750 bin Euro garanti artı 100 bin Euro bonus önerilen Hosseini, düşünmek istediğini belirtmişti. Hosseini'nin temsilcisi ise bu rakamı beğenmeyip ücreti artırmaya çalışıyor, İranlı stoperi pek çok kulübe öneriyor.

Süper Lig'den Başakşehir ve Kasımpaşa ile temasta olan Paykan, Yunanistan'dan da AEK, Olympiakos ve Panathianikos'un oyuncusuna teklif sunduğunu söyledi. Trabzonspor Yönetimi ise son yaptıkları teklifi geri çekip, reste rest ile karşılık verdi. Alireza Paykan'ın menajerlik ücreti konusunda da sıkıntı çıkarması üzerine görüşmeler tıkandı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.