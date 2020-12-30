Trabzonspor'da Hosseini bilmecesi

Bordo-Mavililer'de Abdullah Avcı, başta İtalyan ekipleri olmak üzere birçok kulübün radarında olan Hosseini için henüz net bir rapor vermedi.

, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Abone Ol
Trabzonspor'da Hosseini bilmecesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Aralık 2020 10:39
Trabzonspor'da geleceği merakla beklenen ve bir süredir ayrılacağı konuşulan Majid Hosseini için teknik direktör Abdullah Avcı henüz net bir rapor vermedi.

İranlı stoper daha fazla süre bulmak adına ayrılmaya sıcak baksa da henüz kendisinin de yönetime herhangi bir talepte bulunmadığı öğrenildi. Başta İtalyan ekipleri olmak üzere birçok kulübün radarında olan Hosseini için gelecek tekliflere göre hareket edilmesi bekleniyor.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için