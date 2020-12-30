Trabzonspor'da geleceği merakla beklenen ve bir süredir ayrılacağı konuşulan Majid Hosseini için teknik direktör Abdullah Avcı henüz net bir rapor vermedi.



İranlı stoper daha fazla süre bulmak adına ayrılmaya sıcak baksa da henüz kendisinin de yönetime herhangi bir talepte bulunmadığı öğrenildi. Başta İtalyan ekipleri olmak üzere birçok kulübün radarında olan Hosseini için gelecek tekliflere göre hareket edilmesi bekleniyor.





