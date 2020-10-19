Trabzonspor'da hoca zirvesi: Abdullah Avcı kararı

Lige kötü başlayan Trabzonspor'da yönetim, teknik direktör değişikliği hakkında bir toplantı gerçekleştirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Trabzonspor'da hoca zirvesi: Abdullah Avcı kararı
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19 Ekim 2020 08:50
Trabzonspor'un lige iyi başlayamaması yönetimi harekete geçirdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu dün İstanbul'da bazı yöneticilerle bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Toplantının ana konusu teknik direktör Eddie Newton oldu.

Bazı yöneticiler, "Newton ile devam etmemiz hata olur. Daha ligin başındayken değişikliğe gidelim" görüşünü ortaya attı. Bir başka grup da bu fikre destek verip sezon başında da gündeme gelen Abdullah Avcı'ya teklif götürülmesini istedi.

Abdullah Avcı ile görüşülecek

Yapılan değerlendirme sonrası teknik adam için net bir karar çıkmazken, Abdullah Avcı ile bir görüşme yapılacağı öğrenildi. Bu hafta içinde teknik adam konusu netliğe kavuşacak.



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