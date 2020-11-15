Karadeniz ekibinin 36 yaşındaki yıldızı Joao Pereira, çalışma azmiyle yine herkese örnek oluyor. Son Alanyaspor maçında hiç alışık olmadığı orta sahada görev yapmasına rağmen performansıyla alkış alan Portekizli futbolcu, antrenmanlarda da hırsıyla dikkat çekiyor.



Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Pereira'yı tüm takıma örnek gösterdiği ve herkesten en az onun kadar mücadele etmesini istediği öğrenildi. Avcı, en azından devre arasına kadar Pereira'yı bazı maçlarda orta alanda görevlendirebilir.











