Trabzonspor'da Henrique için kiralama formülü

Obi Mikel'in ayrılığı, Ndiaye ve Sosa'nın belirsiz gelecekleri sonrasında bu bölgeye en az iki isim katmak isteyen Bordo-Mavililer'in, Sporting Lizbon'lu Eduardo Henrique ile ilgilendiği iddia edilmişti.
Portekiz basınından Record'un haberine göre, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Brezilyalı futbolcu için Fırtına devreye girdi.
3 milyon Euro'ya aldılar
Haberde, sezon başında İnternacional'den 3 milyon Euro'ya transfer edilen 25 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelinin 5 milyon Euro olduğu belirtildi.
Bu rakamlara çıkamayan Karadeniz ekibinin transfer için kiralama formülünü devreye sokmaya hazırlandığı öğrenildi.
Portekiz basınından Record'un haberine göre, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Brezilyalı futbolcu için Fırtına devreye girdi.
3 milyon Euro'ya aldılar
Haberde, sezon başında İnternacional'den 3 milyon Euro'ya transfer edilen 25 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelinin 5 milyon Euro olduğu belirtildi.
Bu rakamlara çıkamayan Karadeniz ekibinin transfer için kiralama formülünü devreye sokmaya hazırlandığı öğrenildi.