Trabzonspor'da Henrique için kiralama formülü

Trabzonspor'da transfer çalışmaları tam gaz devam ederken, öncelik orta sahaya verildi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Instagram
Trabzonspor'da Henrique için kiralama formülü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Temmuz 2020 11:15
Obi Mikel'in ayrılığı, Ndiaye ve Sosa'nın belirsiz gelecekleri sonrasında bu bölgeye en az iki isim katmak isteyen Bordo-Mavililer'in, Sporting Lizbon'lu Eduardo Henrique ile ilgilendiği iddia edilmişti.

Portekiz basınından Record'un haberine göre, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Brezilyalı futbolcu için Fırtına devreye girdi.

3 milyon Euro'ya aldılar

Haberde, sezon başında İnternacional'den 3 milyon Euro'ya transfer edilen 25 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelinin 5 milyon Euro olduğu belirtildi.

Bu rakamlara çıkamayan Karadeniz ekibinin transfer için kiralama formülünü devreye sokmaya hazırlandığı öğrenildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için