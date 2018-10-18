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Trabzonspor'da hedef Cristian Zapata

Devre arasında kadrosunu bir stoperle güçlendirmek isteyen Trabzonspor'da transfer listesi hazırlanmaya başlandı. Listenin en üst sırasında ise Milan forması giyen Cristian Zapata'nın olduğu öğrenildi.

Trabzonspor'da hedef Cristian Zapata
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18 Ekim 2018 09:02
Milli araya art arda aldığı 2 galibiyet ile giren Trabzonspor transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sezon başında Jan Durica, Tomas Hubocan ve Uğur Demirok ile yollarını ayıran ve bu isimlerin yerini Majid Hosseini ile Zargo Toure ile güçlendiren Bordo-Mavililer, devre arasında bir stoper daha kadrosuna katmak istiyor.

Çalışmalarına başlayan Trabzonspor'da oyuncu izleme ekibi, özellikle milli arayı çok iyi değerlendirdi. Bu süre zarfında uygun maliyetli isimleri araştıran Karadeniz temsilcisi, listesini oluşturmaya başladı.

SOSA VE KUCKA...

Transfer listesinin en üst sırasında ise İtalyan ekibi Milan'ın formasını giyen Cristian Zapata'nın olduğu öğrenildi.

Bu sezon Çizme'de forma şansı bulamayan 32 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Sosa ve Kucka transferlerinden dolayı İtalyan ekibiyle iyi ilişkileri olan Trabzonspor, Kolombiyalı oyuncuyu da uygun bir maliyetle kadrosuna katmayı hedefliyor.



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