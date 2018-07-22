Trabzonspor, taraftarlar için özel birim açtı!

Trabzonspor Kulübünün bünyesinde halkla ilişkiler ve proje geliştirme birimi oluşturuldu.Bordo-mavili kulübün pazarlama ve halkla ilişkilerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Serdar Ekrem Şirin, kulübün internet sitesinde yer açıklamasında, taraftarlarla iletişimin daha sağlıklı yürütülebilmesi, soru ve beklentilere daha doğru yanıt verilebilmesi adına kulübün bünyesinde halkla ilişkiler ve proje geliştirme birimi oluşturulduğunu belirtti.Söz konusu birimin Trabzonspor gibi camiası ile güçlü bağları olan bir kulüp için gecikmiş bir oluşum olduğuna dikkati çeken Şirin, şöyle devam etti:Şirin, milyonlarca taraftara sahip olduklarını hatırlatarak,ifadelerini kullandı.Serdar Ekrem Şirin, halkla ilişkiler ve proje geliştirme birimi üzerinden kulübüme ulaşmak isteyen taraftarlara yarından itibaren anında yanıt verileceğini kaydetti.