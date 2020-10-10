Trabzonspor'da 'hakem' tepkisi: 'Bıktık, usandık'

EDDIE NEWTON: "BIKTIK, USANDIK"

'dan'deki hakem kararları için protesto geldi.Trabzonspor'da futbolcular, Erzurumspor ile oynanan hazırlık maçında hakem kararlarını protesto etmek amacıyla 30 saniye hareketsiz bekledi. Karşılaşmaya başlayan Bordo-Mavili oyuncular topu rakibe bıraktıktan sonra hareketlenmedi.Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, karşılaşma sonrasında protestoları ile ilgili konuştu.Newton, yapılan hatalar için harekete geçme kararı aldıklarını söylerken, "" ifadelerini kullandı.Hazırlık maçını kazanan taraf ligin yeni ekibi Erzurumspor oldu. Karşılaşma 2-1 ev sahibinün üstünlüğü ile sona erdi.Karşılaşmada Erzurum'un golleri 18. dakikada Ömer Şişmanoğlu ve 34. dakikada Ricardo Gomes'den geldi. Trabzonspor'un tek golü ise 54. dakikada Bilal Başaçıkoğlu'ndan geldi.