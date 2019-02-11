Trabzonspor'da hakem isyanı; 'Bu kininiz nedir?'

Süper Lig'de Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da divan kurulu başkanı Ali Sürmen, maçın ardından yazılı bir açıklama yaptı.
İşte Ali Sürmen'in açıklaması;
"Trabzonspor ilk yarıda iyi oynamadı; tamam. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticileri, MHK üyeleri ve hakemler, sizin Allah'ın adaletinin farkında olmadığınız da kesin! Peki ya bu taraftarın kendi adaletini aramaya kalkmasından da mı korkunuz yok?"
BİTMEYEN KİNİNİZ NEDİR?
Yarın sırtlarına milli forma giydirip başarı bekleyeceğiniz, sahadaki o genç çocukların hakkını neden yiyorsunuz. Trabzonspor camiasına bitmeyen kininiz nedir? Siz evde çocuklarınıza namusu nasıl anlatıyorsunuz? Sokakta yürürken birinin size namussuz demesinin sizin için anlamı yok mu? Trabzonspor'un lehine pozisyonlarda VAR neden yok oluyor?
ADALET İSTİYORUZ
Galatasaray'ın ilk golü öncesi ofsayt var ve penaltı yok. Arkadan çekmeler ne zamandan beri sarı kart değil. Veremezsin değil mi? Çünkü versen ikinci sarıdan atman gerekecek. Ceza sahası içinde topla ilgisi olmayan ayağa basmanın kurallarda adı nedir? Sonra da ben maçın kaderi ile oynamadım diyeceksin. Adalet istiyoruz. Adamsanız özür dileyin yeter
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
İşte Ali Sürmen'in açıklaması;
"Trabzonspor ilk yarıda iyi oynamadı; tamam. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticileri, MHK üyeleri ve hakemler, sizin Allah'ın adaletinin farkında olmadığınız da kesin! Peki ya bu taraftarın kendi adaletini aramaya kalkmasından da mı korkunuz yok?"
BİTMEYEN KİNİNİZ NEDİR?
Yarın sırtlarına milli forma giydirip başarı bekleyeceğiniz, sahadaki o genç çocukların hakkını neden yiyorsunuz. Trabzonspor camiasına bitmeyen kininiz nedir? Siz evde çocuklarınıza namusu nasıl anlatıyorsunuz? Sokakta yürürken birinin size namussuz demesinin sizin için anlamı yok mu? Trabzonspor'un lehine pozisyonlarda VAR neden yok oluyor?
ADALET İSTİYORUZ
Galatasaray'ın ilk golü öncesi ofsayt var ve penaltı yok. Arkadan çekmeler ne zamandan beri sarı kart değil. Veremezsin değil mi? Çünkü versen ikinci sarıdan atman gerekecek. Ceza sahası içinde topla ilgisi olmayan ayağa basmanın kurallarda adı nedir? Sonra da ben maçın kaderi ile oynamadım diyeceksin. Adalet istiyoruz. Adamsanız özür dileyin yeter
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın