Trabzonspor'da gündem Eddie Newton!

Trabzonspor'da teknik adam arayışları devam ediyor. Abdullah Avcı ile yapılan görüşmelerden sonuç alınmadı. Kupayı kaldıran İngiliz antrenörün ismi listenin ilk sırasına yerleşti. Bordo-mavili takım, yeni hocasını bayram sonrası açıklayacak

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Trabzonspor'da gündem Eddie Newton!
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02 Ağustos 2020 09:50
Trabzonspor'da teknik direktör belirsizliğinin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor… Listenin ilk sırasında yer alan Abdullah Avcı ile yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmadı. Tecrübeli teknik adamla iletişim koparılmadı ancak yönetimdeki pek çok isim gelecek sezona İngiliz antrenör Eddie Newton'la devam etme fikrini ortaya attı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da bu seçeneğe sıcak baktığı öğrenildi.

EKİBİNİ İNGİLTERE'DEN GETİRECEK

Trabzonspor'a devre arasında gelen, oyuncuları tanıyan, Türkiye Kupası finalinde takımı idare edip kupayı kazanan Newton, en ciddi aday olarak öne çıktı. Chelsea ve West Bromwich gibi takımlarda yardımcı antrenör ve scout olarak görev yapan 48 yaşındaki İngiliz spor adamı göreve gelirse ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak. Newton'un teknik ekibini de ülkesinden getirmek istediği kaydedildi.



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