Trabzonspor'un Süper Lig'de Göztepe ile oynadığı karşılaşmada bordo-mavili takım 10 kişi kaldı.Karşılaşmanın 42. dakikasında Trabzonsporlu Guilherme, Andre Castro'ya yaptığı müdahale sonrası önce ikinci sarı kartı, ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.Guilherme, hakem Zorbay Küçük'e itiraz etmesine rağmen karar değişmedi.Trabzonsporlu Guilherme gördüğü bu kırmızı kartın ardından Fenerbahçe ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyme şansını kaybetti.