Trabzonspor'da Guilherme ilk 11'e

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Çimşir'in, kart cezası nedeniyle Konyaspor maçında forma giyemeyecek olan Sosa'nın yerine Guilherme'yi hazırladığı öğrenildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Trabzonspor'da Guilherme ilk 11'e
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18 Temmuz 2020 09:57
Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, basına kapalı olarak teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, futbolcuların ısınma ve koşunun ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirdiği belirtildi.

Teknik Direktör Çimşir'in, kart cezası nedeniyle Konyaspor maçında forma giyemeyecek olan Sosa'nın yerine Guilherme'yi hazırladığı öğrenildi. Bordo-mavili takımın teknik patronunun özel olarak Brezilyalı futbolcusuyla ilgilendiği öğrenildi.



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