Trabzonspor'da Guilherme beklenileni veremedi

Devre arasında büyük umutlarla alınan Guilherme'nin koronavirüsü sonrası performansı tatmin etmedi.

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Trabzonspor'da Guilherme beklenileni veremedi
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29 Haziran 2020 12:41
Devre arasında büyük umutlarla alınan Guilherme'nin koronavirüsü sonrası performansı endişelendiriyor.

Sakatların çok olduğu dönemde bel bağlanan oyunculardan olan Brezilyalı futbolcu bir türlü beklenilen formunu yakalayamadı.

29 yaşındaki futbolcu kupadaki Erzurum maçlarında 2 gol, 1 asist üretti. Ligde bordo-mavili formayla çıktığı 9 karşılaşmada tabelaya katkı yapamadı.



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