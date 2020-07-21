Trabzonspor'da gözler Uğurcan Çakır'a çevrildi

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun geçen hafta "Sadece 1 oyuncu göndereceğiz. Bu konuda kararımız kesin" şeklinde yaptığı açıklamanın ardından gözler Uğurcan Çakır'a çevrildi.



Mevcut kadroda en yüksek teklifleri alan isim durumundaki Uğurcan'la ilgili karar, Türkiye Kupası finali sonrası verilecek.



Uğurcan için özellikle İngiliz ekipleri devrede. Konuşulan rakamlar ise 20-30 milyon Euro arası. Abdülkadir Ömür ise astronomik bir teklif masaya koyulmadığı takdirde tutulacak.







