Trabzonspor'da gözler üç isimde

Abdullah Avcı, sağlık kurulunun Yunus Mallı, Ekuban ve Nwakaeme için vereceği - iyi haberleri bekliyor. Ancak üç futbolcunun da durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da gözler üç isimde
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13 Nisan 2021 11:02
Cumartesı günü oynanacak Hatayspor karşılaşması öncesi teknik ekibin gözü kulağı sakat oyunculardan gelecek haberlerde.

Ancak ilk kontrolü yapılan Yunus Mallı'nın sakatlığı nedeniyle bir süre dinlenmesi gerektiği belirtilirken, Ekuban ve Nwakaeme'nin de ağrılarının sürdüğü öğrenildi. Bu nedenle üç ismin durumu da kritik olarak gözüküyor.

Bordo-mavili teknik ekip, tüm planlarını üç oyuncunun forma giyemeyeceği ihtimalini göz önüne alarak yapıyor. Ekuban ve Nwakaeme'nin sakatlık durumlarının bugün netlik kazanması bekleniyor. 

 


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