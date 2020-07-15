Trabzonspor'da gözler CAS duruşmasında

Trabzonspor, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurumu tarafından verilen 1 yıl Avrupa yasağına yaptığı itiraz için yanıt bekliyor. CAS'a ulaştırılan detaylı dosyada, verilen kararın hataları da vurgulandı.



İsviçre'de yarınki duruşmada deneyimli avukat kadrosu ile boy gösterecek olan yönetim, M.City örneğinde olduğu gibi 1 yıllık cezanın kaldırılacağı görüşünde.



