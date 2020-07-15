Trabzonspor'da gözler CAS duruşmasında

Trabzonspor'da bütün gözler CAS duruşmasına çevrildi. Bordo-mavililer, yaptıkları itiraz için yanıt bekliyor.

Haber; Sabah
Trabzonspor'da gözler CAS duruşmasında
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15 Temmuz 2020 12:36
Trabzonspor, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurumu tarafından verilen 1 yıl Avrupa yasağına yaptığı itiraz için yanıt bekliyor. CAS'a ulaştırılan detaylı dosyada, verilen kararın hataları da vurgulandı.

İsviçre'de yarınki duruşmada deneyimli avukat kadrosu ile boy gösterecek olan yönetim, M.City örneğinde olduğu gibi 1 yıllık cezanın kaldırılacağı görüşünde.



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