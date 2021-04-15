Trabzonspor'da görev sırası Yusuf Sarı'da

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Yusuf Sarı'ya 'Hazır ol' mesajı verdi.

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Trabzonspor'da görev sırası Yusuf Sarı'da
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15 Nisan 2021 10:23
Trabzonspor'da Nwakaeme ve Ekuban'ın tedavileri devam ederken, teknik direktör Abdullah Avcı'dan Yusuf Sarı'ya 'Hazır ol' talimatı geldi.

Çaykur Rizespor mücadelesinde Yunus Mallı sakatlanınca oyuna giren Yusuf, son dakikalarda Vitor Hugo kırmızı kart görünce kenara alınmıştı.

Avcı'nın, "Sakın moralini bozma. Stoper almam gerekiyordu. Taktik gereği seni çıkardım" dediği Yusuf Sarı, Hatay maçına ilk 11'de başlayabilir.



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