Trabzonspor'da Giorgi Chakvetadze heyecanı

Trabzonspor'un Gent takımında forma giyen ofansif orta saha olarak görev yapaın Gürcü oyuncu Giorgi Chakvetadze'yi kiralık olarak kadrosuna katma girişiminde bulunması taraftarlarda heyecan yarattı.Belçika kulübünün oyuncuya çok fazla talip olduğunu iddia ettiği öğrenildi. Bordo-mavili taraftarlar ise yaptıkları yorumlarda, "Chakvetadze geleceğin yıldızı olur", "Çok önemli bir potansiyeli var" ve "Bu Gürcü oyuncuyu kaçırmayalım" gibi ifadeler kullanarak transferi için açıkça taraf oldular.Chakvetadze, İngiliz devi Tottenham'ın da takibinde yer alan bir oyuncu. Zaman zaman Ada basınında da ismi yer aldı.