Trabzonspor'da Giorgi Chakvetadze heyecanı

Trabzonspor'un Gent takımında forma giyen ofansif orta saha olarak görev yapaın Gürcü oyuncu Giorgi Chakvetadze'yi kiralık olarak kadrosuna katma girişiminde bulunması taraftarlarda heyecan yarattı..

Haber; Takvim
Trabzonspor'da Giorgi Chakvetadze heyecanı
Klavye oklarï¿½ ile sonraki ya da ï¿½nceki habere geï¿½ebilirsiniz.
30 Nisan 2020 11:50
Trabzonspor'un Gent takımında forma giyen ofansif orta saha olarak görev yapaın Gürcü oyuncu Giorgi Chakvetadze'yi kiralık olarak kadrosuna katma girişiminde bulunması taraftarlarda heyecan yarattı.

Belçika kulübünün oyuncuya çok fazla talip olduğunu iddia ettiği öğrenildi. Bordo-mavili taraftarlar ise yaptıkları yorumlarda, "Chakvetadze geleceğin yıldızı olur", "Çok önemli bir potansiyeli var" ve "Bu Gürcü oyuncuyu kaçırmayalım" gibi ifadeler kullanarak transferi için açıkça taraf oldular.

TOTTENHAM DA ONU İZLİYOR

Chakvetadze, İngiliz devi Tottenham'ın da takibinde yer alan bir oyuncu. Zaman zaman Ada basınında da ismi yer aldı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
'%77 OYNAMAK İSTEMİYOR!'
"%77 OYNAMAK İSTEMİYOR!"
TFF Başkanı Özdemir, salı günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya gelecek.
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için