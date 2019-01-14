Trabzonspor'da gençler için karar haftası!

n Antalya Belek kampında denemeye aldığı 10 genç oyuncu hakkındaki karar bu hafta verilecek.Teknik direktörkampa gelen futbolcuların tamamının özveri ile çalıştığı konusunda yönetime bilgi verdiği ancak aralarından 4 ismin A takımda kalması yönünde karar kıldığı öğrenildi. Bu oyuncular arasındayer alması bekleniyor. 1461 Trabzon'dan denenmeye gelenise transfer yasağının kalkmaması durumunda A takım bünyesine alınamayacağı belirtildi.ile oynadığı son hazırlık maçının 44. dakikasında kasık bölgesinden sakatlanandurumu belirsiz. Oyuncunun kontrollerini Trabzon'da tamamlayacak olan sağlık ekibi, çekilecek MR sonucunda Nijeryalı'nın sakatlığıyla ilgili olarak kesin tanıyı koyacak.