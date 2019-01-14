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Trabzonspor'da gençler için karar haftası!

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Antalya'ya götürdüğü 10 altyapı oyuncusu için rapor hazırladı. Kampta denediği futbolcuların özveriyle çalıştığını kaydeden Ünal Karaman, A takımda kalmasını istediği isimleri bu hafta açıklayacak.

Kaynak: Sabah
Trabzonspor'da gençler için karar haftası!
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14 Ocak 2019 11:42
Trabzonspor'un Antalya Belek kampında denemeye aldığı 10 genç oyuncu hakkındaki karar bu hafta verilecek.

Teknik direktör Ünal Karaman'ın kampa gelen futbolcuların tamamının özveri ile çalıştığı konusunda yönetime bilgi verdiği ancak aralarından 4 ismin A takımda kalması yönünde karar kıldığı öğrenildi. Bu oyuncular arasında Yunus Emre Çakır, Berkay Sefa Kara ve Koray Kılınç'ın yer alması bekleniyor. 1461 Trabzon'dan denenmeye gelen Yunus Emre Çakır'ın ise transfer yasağının kalkmaması durumunda A takım bünyesine alınamayacağı belirtildi.

NWAKAEME'NİN DURUMU BELLİ OLACAK

Trabzonspor'un MTK Budapeşt ile oynadığı son hazırlık maçının 44. dakikasında kasık bölgesinden sakatlanan Nwakaeme'nin durumu belirsiz. Oyuncunun kontrollerini Trabzon'da tamamlayacak olan sağlık ekibi, çekilecek MR sonucunda Nijeryalı'nın sakatlığıyla ilgili olarak kesin tanıyı koyacak.

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