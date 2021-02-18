Trabzonspor'da genç kalecilere özel terapi

Trabzonspor, Başakşehir maçı öncesi eksikler nedeniyle sıkıntılı. Özellikle 3 file bekçisinin yokluğu teknik heyeti zor durumda bıraktı.



Medipol Başakşehir maçında kaleyi 18 yaşındaki Kağan Moradaoğlu koruyacak. Abdullah Avcı ve ekibi, Kağan gibi 18 yaşında olan diğer iki eldiven Hakan Aydın ve Adem Ağaoğlu ile özel olarak ilgileniyor. Bu isimler maça kadar olan süreyi tesislerde geçiriyor.



AÇIKLAMA YAPMA YASAĞI GETİRİLDİ



Abdullah Avcı, her oyuncunun hata yapabileceğini belirtip, talebelerinden bunun üzerlerinde asla baskı oluşturmamasını istedi. Kaleci antrenörü Haluk Güngör de Kağan, Hakan ve Adem üzerine odaklanmış durumda. Öte yandan üç genç file bekçisi ve ailelerine, bu süre içerisinde herhangi bir açıklama yapmamaları ve konuşmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.



