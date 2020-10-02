Trabzonspor'da Gaziantep öncesi Pereira ve Ekuban sevinci!

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor galibiyetiyle moral bulan Trabzonspor bugün Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi iyileşen Ekuban ile Pereira'nın oynayabilecek durumda olması teknik heyeti sevindirdi.



Daha lig başlamadan sakatlık haberleriyle sarsılan ve ilk üç haftada da birçok önemli futbolcusundan yararlanamayan Teknik Direktör Newton her maça farklı 11'lerle çıkmak zorunda kalmıştı.



Fakat Pereira ve Ekuban gibi iki değişilmez ismin geri dönüşü tecrübeli çalıştırıcının elini güçlendirdi. Özellikle hazırlık maçlarında takımın gol yollarında önemli bir kozu olacağını gösteren Ekuban'ın oynayabilecek olması ileri uçtaki alternatifleri artırdı.



Öte yandan Pereira'nın yerine görev yapan Serkan Assan'ın Yeni Malatyaspor maçındaki iyi performansına rağmen Newton'ın tecrübeyi tercih edeceği ve Gaziantep deplasmanında Pereira'ya görev vereceği öğrenildi.



