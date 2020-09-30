Trabzonspor'da Gaziantep FK hazırlıkları

Bordo-Mavililer, Süper Lig'in 4. haftasında 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın antrenmanlarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Trabzonspor'da Gaziantep FK hazırlıkları
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30 Eylül 2020 16:17
Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde taktik antrenmanı yaptı.

İdmana, Yeni Malatyaspor maçında kasığından sakatlanan Abdulkadir Parmak, sağ üst adalesinde zorlanma olan kaleci Uğurcan Çakır ile ameliyat edilen Anders Trondsen katılmadı.

Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve akşam saatlerinde özel uçakla Gaziantep'e gidecek.

 



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