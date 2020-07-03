Trabzonspor'da Galatasaray motivasyonu; "Bu maçı alacağız başka yolu yok"

Son iki maçta dört puan kaybeden Trabzonsporlu futbolcular, Galatasaray'a bu sözlerle motive oluyor

Haber; Sabah
Trabzonspor'da Galatasaray motivasyonu; 'Bu maçı alacağız başka yolu yok'
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03 Temmuz 2020 09:03
Bu sezon derbi maç kaybetmeyen Trabzonspor, seriyi Galatasaray deplasmanında da sürdürmek istiyor. Alanya ve Ankaragücü karşısında alınan beraberliklerle morali bozulan bordo- mavililer, sarı-kırmızılıları yenerek kalan 4 maç için yeni bir hava yakalamak istiyor.

Antrenmanda sürekli olarak, "galibiyet" vurgusu yapan futbolcular, birbirlerini "Bu maçı alacağız başka yolu yok" diyerek hırslandırıyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir de oyuncularına duyduğu güveni dile getirip, "Henüz hiçbir şey bitmedi. Biz son maça kadar mücadelemize devam etmek zorundayız. Her maçtan 3 puan istiyorum. Bunu yapabileceğinizi biliyorum" diyor.

UĞURCAN'DAN ÖZEL HAZIRLIK

Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, Galatasaray'a özel olarak hazırlanıyor. Bu sezon 3 büyük rakibe karşı ligde oynadığı 5 karşılaşmada 6 gol yiyen, 24 yaşındaki eldiven, sarı-kırmızılı futbolcuların uzaktan çektiği sert şutları etkisiz kılmak için bu pozisyonları tekrar tekrar izlerken, özel antrenmanlar yapıyor. Uğurcan'ın hedefi bu sezonun son derbisinde kalesini gole kapatmak.



SARI TEHLİKE

Galatasaray maçı öncesi kaptan Sosa'nın yanı sıra Campi, Costa ve Novak ile sakatlığı nedeniyle oynayıp oynamayacağı maç günü belli olacak Nwakaeme sarı kart sınırında.Teknik direktör Hüseyin Çimşir oyuncularını gereksiz kart görmemeleri ve Antalya maçına firesiz gitmek için uyarıyor.



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