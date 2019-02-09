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Trabzonspor'da Galatasaray kafilesi açıklandı

Trabzonspor'da Galatasaray maçının kafilesi belli oldu. İşte kadro...

Kaynak: Sporx.com ve DHA
Trabzonspor'da Galatasaray kafilesi açıklandı
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09 Şubat 2019 12:53
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde bugün saat 10.00'da basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer, saat 13:25'te uçakla İstanbul'a hareket etti.

Bordo-mavililerin Galatasaray maçı kafilesinde Arda, Muzaffer Cem, Kağan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Toure, Hosseini, Ali Osman, Ibanez, Batuhan, Murat Cem, Amiri, Sosa, Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak, Yusuf, Nwakaeme, Berkay Sefa, Ekuban, ve Rodallega olmak üzere toplam 20 oyuncu yer aldı.

Trabzonspor'da kritik Galatasaray maçı öncesi kafile belli oldu. Kadroda Jose Sosa yer alırken kaleci Uğurcan ve sol bek Novak ise dahil edilmedi. Trabzonspor'un kalesini Galatasaray karşısında 18 yaşındaki Arda Akbulut koruyacak

NOVAK KADRODA YER ALMADI
Bu arada MKE Ankaragücü maçında sakatlanan ancak Galatasaray maçı öncesi takımla birlikte çalışmalara katılan sol bek oyuncusu Filip Novak'ın ağrılarının artması üzerine yapılan son antrenmana katılamadığı öğrenildi. Galatasaray karşılaşmasında forma giymesi planlanan Novak'ın yaşanan bu gelişmenin ardından kadrodan çıkartıldığı belirtildi. Novak'ın yanı sıra tedavileri devam eden Onazi, Pereira ve Uğurcan da kafilede yer almadı.



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