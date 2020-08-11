Trabzonspor'da forvete Ajeti operasyonu

Trabzonspor transferde yeni sezondaki maç sayısının fazlalığını dikkate alırken, forvete Stiven Plaza'dan sonra bir takviye daha yapmayı düşünüyor. Bordo-mavililer bunun için West Ham United'ın İsviçreli forveti Albian Ajeti'yi kiralamak için girişimlere başladı.23 yaşındaki oyuncuya başta Celtic olmak üzere birçok kulüp talip olurken, İngiliz ekibi geçen sezon Basel'den 8 milyon 700 bin Euro'ya aldığı Ajeti'yi daha fazla süre alabileceği ve gelişebileceği bir takıma göndermek istiyor.Bu da özellikle Sörloth faktörüyle Ada'da artık tanınan bir takım olan Trabzonspor'un elini güçlendiriyor. Geçen sezon 13 maçta West Ham forması giyen Ajeti'nin gol ve asisti bulunmuyor.