Trabzonspor'da forvete Ajeti operasyonu

Trabzonspor forvet hattını West Ham'ın İsviçreli forveti Albian Ajeti ile güçlendirmek istiyor. İngilizlerin, Celtic'in de talip olduğu Ajeti'yi gelişebileceği bir kulübe kiralamak istemesi bordo-mavililerin elini güçlendiriyor

Haber; Sabah
Trabzonspor'da forvete Ajeti operasyonu
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11 Ağustos 2020 09:01
Trabzonspor transferde yeni sezondaki maç sayısının fazlalığını dikkate alırken, forvete Stiven Plaza'dan sonra bir takviye daha yapmayı düşünüyor. Bordo-mavililer bunun için West Ham United'ın İsviçreli forveti Albian Ajeti'yi kiralamak için girişimlere başladı.

23 yaşındaki oyuncuya başta Celtic olmak üzere birçok kulüp talip olurken, İngiliz ekibi geçen sezon Basel'den 8 milyon 700 bin Euro'ya aldığı Ajeti'yi daha fazla süre alabileceği ve gelişebileceği bir takıma göndermek istiyor.

Bu da özellikle Sörloth faktörüyle Ada'da artık tanınan bir takım olan Trabzonspor'un elini güçlendiriyor. Geçen sezon 13 maçta West Ham forması giyen Ajeti'nin gol ve asisti bulunmuyor.




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