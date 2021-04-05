Trabzonspor'da forvet sendromu devam ediyor. Galatasaray'ın Hatayspor deplasmanında farklı kaybettiği haftada Trabzonspor bir kez daha fırsat tepti. Abdullah Avcı döneminde yakaladığı çıkışı ilk 4'le taçlandıran bordo-mavililer, daha yukarısına sıçramaya da çok yaklaştı.Ancak bir türlü kritik haftalarda istenen 3 puan alınamadı. Bu sıkıntıda özellikle gol bölgelerindeki etkisizlik göze çarptı. Geçen sezon Süper Lig'de gol kralı Alexander Sörloth ile zirve yarışı veren Karadeniz ekibi, bu sezon ise istediği güçlü forveti bulamamanın acısını çekti.Sezon başında gelen Plaza, Afobe ve Diabate gibi isimler hiç verim sağlayamadı. Afobe kadroda devam etse de istenen başarı halen daha gelmedi. Abdullah Avcı döneminde Djaniny ilk 11'de formayı kapsa da Sörloth etkisinden bir hayli uzak kaldı. Bu nedenle bir kez daha iş eski oyunculara düştü, Ekuban attığı 8 golle takımın en skorer ismi olurken, Nwakaeme de 6 golle takipte kaldı.Djaniny ve Afobe'nin toplam gol katkısı da 9 oldu. Sörloth geçen sezon 49 resmi maçta 33 gol 11 asistle, toplamda 44 gole direkt etki etmişti. Abdullah Avcı döneminde 24 lig maçında 35 gol atıldı, maç başına 1.4'lük gol ortalaması yakalandı.Abdullah Avcı ile çıkışa geçen Trabzonspor, buna karşın kritik haftalarda kritik kayıplarla sıkıntı yaşadı. Özellikle ilk 3 içerisinde yer alan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye hem de kendi sahasında yenilen bordo-mavililer, rakiplerinin puan kaybettiği haftayı da değerlendiremedi.29. haftada Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği'ne sürpriz bir şekilde 2-1 yenilirken, Trabzonspor da Alanyaspor'a 3-1 kaybetti. Bu hafta da Galatasaray, Hatayspor'a 3-0 mağlup olurken, bordo-mavililer, Sivasspor deplasmanında 0-0 berabere kaldı.