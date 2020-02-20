Trabzonspor'da forma satışı çılgınlığı

Saha içindeki başarısını saha dışına da yansıtan Trabzonspor, 9 aylık süreçte 155 bin forma satışı gerçekleştirerek önemli bir gelir elde etti.

Haber; Sabah
Trabzonspor'da forma satışı çılgınlığı
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20 Şubat 2020 08:48
Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor'un sahadaki yükselişi mağaza satışlarına da yansıdı.

Trabzonspor'da 9 ayda tam 155 bin forma satışı yapıldı. Bordo mavililerin hedeflediği 200 bine sezon sonunda ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kulübün 9 aylık cirosunun ise toplamda 60 milyon TL olduğu öğrenildi.

Öte yandan Trabzonspor Yönetimi, Akyazı'daki ikinci mağazayı da Rize maçında açacak.

 

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