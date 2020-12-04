B.B. Erzurumspor ve Ankaragücü galibiyetleri hem moralleri yerine getirdi hem de takımdaki motivasyonu yükseltti. Bordo-Mavili oyuncular, teknik direktör Abdullah Avcı'nın gözüne girebilmek için kıyasıya bir rekabet halinde.



Dünü izinli geçiren Trabzonspor'da, haftanın ilk 3 gününe oyuncuların hırslı performansı damga vurdu. Özellikle orta saha ve forvette ciddi bir yarış söz konusu. Flavio, kendini göstermeye çalışırken, burada Ahmet Canbaz, Salih Kavrazlı gibi gençler de çok istekli. Hücum hattında ise Afobe'nin formsuzluğunda Djaniny ve hatta Plaza forma rekabetine dahil oldu. Kanatlarda da Yusuf Sarı, Diabate, Bilal gibi isimler kendilerini göstermeye çalışıyor. Takımın performansından memnun kalan Avcı dün oyunculara ödül izni verirken, pazartesi günkü Sivasspor karşılaşmasının hazırlıkları bugün yeniden başlayacak.







