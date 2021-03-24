Trabzonspor'da Flavio izin yapmadan çalışıyor

Trabzonspor'un orta saha oyuncularından Flavio, milli arada çalışmalarına devam ediyor.

, Fotoğraf; Instagram
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Trabzonspor'da Flavio izin yapmadan çalışıyor
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24 Mart 2021 13:23
Trabzonspor'un başarılı orta saha oyuncusu Flavio, takıma izin verilmesine rağmen bireysel antrenmanlarına devam ediyor.

Forma rekabetinde yeniden ön plana çıkmak isteyen Sambacı, çalıştığı anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşırken, Bordo-Mavili taraftarlardan büyük destek aldı.

25 yaşındaki yıldız, bu sezon ligde 23 maça çıkarken, 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.



 


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