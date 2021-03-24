Trabzonspor'da Flavio izin yapmadan çalışıyor

Trabzonspor'un başarılı orta saha oyuncusu Flavio, takıma izin verilmesine rağmen bireysel antrenmanlarına devam ediyor.
Forma rekabetinde yeniden ön plana çıkmak isteyen Sambacı, çalıştığı anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşırken, Bordo-Mavili taraftarlardan büyük destek aldı.
25 yaşındaki yıldız, bu sezon ligde 23 maça çıkarken, 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.
Forma rekabetinde yeniden ön plana çıkmak isteyen Sambacı, çalıştığı anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşırken, Bordo-Mavili taraftarlardan büyük destek aldı.
25 yaşındaki yıldız, bu sezon ligde 23 maça çıkarken, 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.