Trabzonspor'da Fenerbahçe maçına özel prim verilmeyecek

Trabzonspor'un pazar günü ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesi iş adamlarından gelen ekstra prim teklifi yönetim tarafından kabul görmedi.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Fenerbahçe maçına özel prim verilmeyecek
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24 Şubat 2021 12:35
Fenerbahçe derbisi öncesi bazı iş adamlarının maç primini 61 bin TL'ye çıkarma teklifi gündeme gelmişti. Ancak yönetim kendi içerisinde yaptığı değerlendirmede ekstra prime gerek görmediği ve Abdullah Avcı'nın da görüşü alındıktan sonra bu kararın onaylandığı öğrenildi.

Derbide de normal iç saha prim uygulaması yapılacak. Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, takımın ekonomik olarak tüm sorumluluklarının yerine getirildiğini, bu noktada teknik ekip ve futbolcuların memnuniyetinin üst noktada olduğunu belirtti.



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