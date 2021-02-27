Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi son durum

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında pazar günü sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bordo-mavili ekip, sarı-lacivertli rakibi karşısında kazanarak Süper Lig'deki galibiyet serisini 8 maça yükseltmek ve zirve yarışında daha iddialı hale gelmek istiyor

Haber; AA
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Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi son durum
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27 Şubat 2021 14:39
Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında pazar günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Medical Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde 48 puanla dördüncü sırada bulunan bordo-mavililer, galip gelmesi halinde 51 puanla 3. sırada yer alan Fenerbahçe'yi yakalayacak.

- 2021 yılında yenilgisi yok

Trabzonspor'un 2021 yılında yenilgisi bulunmuyor.

Bordo-mavililer, 2021 yılında oynadığı 10 lig maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik alarak rakiplerine hiç boyun eğmedi.

En son 26 Aralık 2020'de konuk ettiği Galatasaray'a 2-0 yenilen Karadeniz ekibi, daha sonra 64 günlük süre içerisinde yenilgi yaşamadı.

- Ligde üst üste 8. galibiyet hedefi

Süper Lig'de son 7 maçını kazanarak son 17 sezondaki en iyi galibiyet serisini elde eden Trabzonspor, Fenerbahçe'yi yenerek iyi gidişatını sürdürmek istiyor.

Bordo-mavililer, Fenerbahçe karşılaşmasını kazanması halinde ligde galibiyet serisini 8'e çıkartarak 2003-2004 sezonundaki 11 maçlık seriye bir adım daha yaklaşacak.



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