Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık

Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi Fenerbahçe maçının kadrosundan çıkarıldı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Şubat 2021 16:16
Kamil Ahmet
Kamil Ahmet
Trabzonspor
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçında sol bekte oynaması beklenen Kamil Ahmet kadrodan çıkarıldı. Sakatlığı bulunan futbolcu Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek

Kamil Ahmet Çörekçi'nin ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.

Kamil'in yerine koronavirüs sürecini yeni atlatan Marlon'un şans bulabileceği ifade ediliyor. Son kararı Abdullah Avcı verecek



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için