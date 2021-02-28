Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçında sol bekte oynaması beklenen Kamil Ahmet kadrodan çıkarıldı. Sakatlığı bulunan futbolcu Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek
Kamil Ahmet Çörekçi'nin ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.
Kamil'in yerine koronavirüs sürecini yeni atlatan Marlon'un şans bulabileceği ifade ediliyor. Son kararı Abdullah Avcı verecek
Kamil Ahmet Çörekçi'nin ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.
Kamil'in yerine koronavirüs sürecini yeni atlatan Marlon'un şans bulabileceği ifade ediliyor. Son kararı Abdullah Avcı verecek