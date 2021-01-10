Trabzonspor önümüzdeki hafta transferde hareketli saatler yaşayacak. Bordo-Mavililer, Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda orta saha merkezine bir takviye daha yapacak.
Trabzonspor, Arjantin'in River Plate takımında oynayan 34 yaşındaki Enzo Perez için hafta başında net cevabı alacak. Karadeniz ekibi oyuncuya yıllık maaşını sundu. Menajeri bitmeyen isteklerinden vazgeçerse transfer bitecek.
Trabzonspor, Arjantin'in River Plate takımında oynayan 34 yaşındaki Enzo Perez için hafta başında net cevabı alacak. Karadeniz ekibi oyuncuya yıllık maaşını sundu. Menajeri bitmeyen isteklerinden vazgeçerse transfer bitecek.