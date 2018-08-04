Trabzonspor'da 'En sevilen' kaptan

Trabzonspor'da yeni sezona doğru geri sayıma geçilirken, kadro planlaması içerisinde özel bir isim öne çıkıyor. 2016-17 sezonunun devre arasında bordo-mavililere katılan Joao Pereira, son dönemin en çok sevilen yabancı futbolcularından olarak dikkat çekti.Son olarak Samsunspor ile yapılan açılış maçında da kaptanlık bandı takan ve performansıyla alkışlanan Portekizli yıldız, teknik direktör Ünal Karaman'ın da en önemli aslarından oldu.Kadroda hem sağ bek hem de sağ kanat olarak kullanılan bunun ötesinde orta sahada da tercih edilen Pereira, tecrübesiyle de fark yaratıyor.Sözleşmesini 2020 yılına kadar yapan 34 yaşındaki oyuncu, istikrarıyla da dikkat çekiyor. Ünal Karaman'ın en güvendiği isimlerin başında gelen Joao Pereira'nın yeni sezonda hem saha içi hem de saha dışında ekstra görevlerle sorumluluk üstlenmesi bekleniyor. Takım içerisinde de sevilen ve şehre alışan Pereira'nın profesyonel yaşantısı da taraflı tarafsız herkesten takdir topluyor.