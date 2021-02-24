Trabzonspor'da en kritik gün

Fenerbahçe ile evinde önemli bir 90 dakika oynayacak Trabzonspor'da test sonuçları bekleniyor. Başakşehir karşısında koronavirüsten etkilenen 7 oyuncusundan yoksun mücadele eden Trabzonspor'da gözler bugün yapılacak testlere çevrildi. Yaklaşık 10 gündür karantinada bulunan oyuncular bugün yeniden covid testine girecek.



Sağlık durumlarının son derece iyi olduğu bildirilen futbolcuların sonuçlarının negatif çıkması durumunda yarından itibaren takımla antrenmanlara başlayacağı vurgulandı.



Pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi futbolcularından iyi haber bekleyen teknik direktör Abdullah Avcı'nın maç kadrosunu da üç günlük performanslarına göre belirleyeceği bildirildi.



Karantinada olmalarına karşın teknik heyetin kendilerine verdiği programa göre evlerinde çalışmalarını aksatmayan 7 oyuncunun moral açıdan da iyi durumda olması Abdullah Avcı'nın yüzünü güldürdü. Trabzonspor takımı Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği prosedür gereği cuma günü takım halinde son kez teste girecek. Takımlar maçlarından 48 saat önce test yaptırıyor.



Sürpriz prim



Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinden sonra müthiş bir çıkış yakalayan bordo-mavili takımda, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim Fenerbahçe maçına büyük önem veriyor. Pazar günkü karşılaşmanın kazanılması durumunda futbolculara özel bir prim vermeyi planlayan Ağaoğlu, tesislerde antrenmanları izleyerek takıma moral aşılamayı da düşünüyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ile de bir araya gelerek camianın kendisine duyduğu güveni dile getirecek.



