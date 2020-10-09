Trabzonspor'da en çok maaş Nwakaeme'ye

Trabzonspor yönetimi en çok önem verdiği konuların başında gelen maaş dengesinde yeni sezon öncesinde taviz vermedi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Trabzonspor'da en çok maaş Nwakaeme'ye
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09 Ekim 2020 11:51
Trabzonspor yönetimi en çok önem verdiği konuların başında gelen maaş dengesinde yeni sezon öncesinde taviz vermedi.

Geçen sezon 3 milyon 350 bin euro'luk astronomik maaşıyla takımın açık ara en çok kazanan ismi olan Sosa'yla yollar ayrılırken, şu anda en çok ücret alan isim Nwakaeme...

Nijeryalı futbolcunun 1.5 milyon euro'luk maaşı, Fırtına'da tavan ücret olarak belirlendi. Nwakaeme'yi, 1.3 milyon euro'yla Afobe, Djaniny ve Hugo takip ediyor.

Bordo-Mavili formayla iki sezonda 78 maça çıkan Nwakaeme, 26 gol, 20 asistlik performansıyla 46 gole etki etti.



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