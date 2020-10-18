Trabzonspor'da Ekuban'ın testi pozitif

Trabzonspor, Caleb Ekuban'ın son koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Trabzonspor'da Ekuban'ın testi pozitif
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18 Ekim 2020 16:34
Trabzonspor, Caleb Ekuban'ın son koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İşte yapılan resmi açıklama;

"Futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban'ın 13 Ekim'de Gana Milli takımı kampından Trabzon'a döndükten sonra kamptaki oda arkadaşının COVID-19 testinin pozitif çıktığı öğrenilmiştir.

Pozitif vaka ile temaslı olduğu gerekçesiyle izole edilerek takibi sürdürülen oyuncumuzun ilerleyen günlerde yüksek ateş şikayeti ile hastanede tedavisi yapılmış ve beraberinde uygulanan iki adet PCR test sonucu negatif çıkmıştır.

17 Ekim 2020 tarihinde yapılan son testi pozitif çıkan futbolcumuz ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır."

Ekuban, Fenerbahçe ile Kasımpaşa ile oynanacak maçlarda forma giyemeyecek



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