Trabzonspor'da Ekuban'dan dubleli dönüş

Trabzonspıor'un Ganalı futbolcusu Caleb Ekuban, Ankaragücü maçının yıldızlarından birisiydi. 26 yaşındaki oyuncu, iki kez ağları sarsarak galibiyette önemli rol oynadı. Bu sezon toplamda 8 kez fileleri havalandırırken, 9 maç sonra golle buluşan Ekuban ilk kez duble yaptı. Ekuban'ın 3 tane de asisti var.



Trabzonspor penaltı bekledi



49. dakikada Ekuban sağdan ceza sahasına girdi. Pozisyonda top Ankaragücülü İbrahim Akdağ'ın eline temas etti. Bordo-mavililer, penaltı itirazında bulundu, hakem Zorbay Küçük ise oyunu devam ettirdi. Bordo-mavili taraftarlar, sosyal medyada "Küçük, aleyhimize penaltıyı çok kolay verirken, lehimize olan net penaltıyı görmedi" şeklinde yorumlar yaptı



