Trabzonspor'da Ekuban'dan dubleli dönüş

Trabzonspıor'un Ganalı futbolcusu Caleb Ekuban, Ankaragücü maçının yıldızlarından birisiydi. 26 yaşındaki oyuncu, iki kez ağları sarsarak galibiyette önemli rol oynadı. Bu sezon toplamda 8 kez fileleri havalandırırken, 9 maç sonra golle buluşan Ekuban ilk kez duble yaptı. Ekuban'ın 3 tane de asisti var.
Trabzonspor penaltı bekledi
49. dakikada Ekuban sağdan ceza sahasına girdi. Pozisyonda top Ankaragücülü İbrahim Akdağ'ın eline temas etti. Bordo-mavililer, penaltı itirazında bulundu, hakem Zorbay Küçük ise oyunu devam ettirdi. Bordo-mavili taraftarlar, sosyal medyada "Küçük, aleyhimize penaltıyı çok kolay verirken, lehimize olan net penaltıyı görmedi" şeklinde yorumlar yaptı
Trabzonspor penaltı bekledi
49. dakikada Ekuban sağdan ceza sahasına girdi. Pozisyonda top Ankaragücülü İbrahim Akdağ'ın eline temas etti. Bordo-mavililer, penaltı itirazında bulundu, hakem Zorbay Küçük ise oyunu devam ettirdi. Bordo-mavili taraftarlar, sosyal medyada "Küçük, aleyhimize penaltıyı çok kolay verirken, lehimize olan net penaltıyı görmedi" şeklinde yorumlar yaptı