Trabzonspor'da Ekuban'dan dubleli dönüş

Trabzonspor'da Caleb Ekuban, Ankaragücü maçında iki kez ağları sarsarak galibiyette önemli rol oynadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Ekuban'dan dubleli dönüş
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21 Mart 2021 11:34
Caleb Ekuban
Caleb Ekuban
Trabzonspor
Trabzonspıor'un Ganalı futbolcusu Caleb Ekuban, Ankaragücü maçının yıldızlarından birisiydi. 26 yaşındaki oyuncu, iki kez ağları sarsarak galibiyette önemli rol oynadı. Bu sezon toplamda 8 kez fileleri havalandırırken, 9 maç sonra golle buluşan Ekuban ilk kez duble yaptı. Ekuban'ın 3 tane de asisti var.

Trabzonspor penaltı bekledi 

49. dakikada Ekuban sağdan ceza sahasına girdi. Pozisyonda top Ankaragücülü İbrahim Akdağ'ın eline temas etti. Bordo-mavililer, penaltı itirazında bulundu, hakem Zorbay Küçük ise oyunu devam ettirdi. Bordo-mavili taraftarlar, sosyal medyada "Küçük, aleyhimize penaltıyı çok kolay verirken, lehimize olan net penaltıyı görmedi" şeklinde yorumlar yaptı



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