Trabzonspor'da Ekuban varsa dert yok

Caleb Ekuban'ın gol attığı 4 maçta da yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor 10 puan topladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da Ekuban varsa dert yok
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05 Ocak 2021 10:54
Trabzonspor'da Ekuban dertlere derman olmaya devam ediyor. Önceki hafta Galatasaray ile oynanan maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ekuban, Karagümrük karşısında 89 dakika sahada kalıp 1 gol atan 1 golü de ofsayt gerekçesiyle sayılmayan Ekuban, maçın yıldızı seçildi.

Ligde çıktığı son 5 karşılaşmada 3 kez ağları sarsan ve toplam 4 gole ulaşan Ganalı futbolcu Trabzonspor'un en etkili hücum gücü oldu.

Trabzonspor, bu sezon Ekuban'ın gol attığı Erzurumspor, Ç.Rizespor ve Karagümrük maçlarını kazanırken sadece Sivasspor maçı 1-1 sona ermişti.



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