Trabzonspor'da Ekuban dertlere derman olmaya devam ediyor. Önceki hafta Galatasaray ile oynanan maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ekuban, Karagümrük karşısında 89 dakika sahada kalıp 1 gol atan 1 golü de ofsayt gerekçesiyle sayılmayan Ekuban, maçın yıldızı seçildi.



Ligde çıktığı son 5 karşılaşmada 3 kez ağları sarsan ve toplam 4 gole ulaşan Ganalı futbolcu Trabzonspor'un en etkili hücum gücü oldu.



Trabzonspor, bu sezon Ekuban'ın gol attığı Erzurumspor, Ç.Rizespor ve Karagümrük maçlarını kazanırken sadece Sivasspor maçı 1-1 sona ermişti.



