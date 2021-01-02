Trabzonspor'da Ekuban mutluluğu

Fatih Karagümrük karşısında Galatasaray mağlubiyetini telafi etmek isteyen Trabzonspor'da tecrübeli futbolcunun idmanlara başlaması Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın elini güçlendirdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Abone Ol
Trabzonspor'da Ekuban mutluluğu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ocak 2021 09:57
Bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Trabzonspor'da, Fatih Karagümrük maçı öncesi Ekuban'ın idmanlara başlaması Teknik Direktör Abdullah Avcı'yı sevindirdi.

Afobe'den beklediği verimi alamayan, Djaniny'nin de bir türlü istikrar yakalayamaması sonucunda istenilen üretkenliğe ulaşamayan bordo-mavili takımın ileri uçtaki en büyük kozlarından biri olan tecrübeli futbolcunun Fatih Karagümrük karşısında forma giyebilecek olması yüreklere su serpti.

Sezona istediği gibi başlayamamasına rağmen Abdullah Avcı'nın takıma gelmesiyle skorer kimliğine geri dönen Ekuban, ilk golünü bu sezon BB Erzurum deplasmanında atarken, Sivasspor ve Çaykur Rizespor maçlarında da ağları havalandırmıştı.

Takımdaki defans sıkıntısını büyük ölçüde çözen Avcı, Ekuban'ın dönüşüyle ileri uçta da rahat bir nefes almış oldu. Tecrübeli çalıştırıcının yarınki Fatih Karagümrük maçında Ekuban'a şans vererek daha fazla pozisyona girmeyi planladığı öğrenildi.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için