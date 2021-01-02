Bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Trabzonspor'da, Fatih Karagümrük maçı öncesi Ekuban'ın idmanlara başlaması Teknik Direktör Abdullah Avcı'yı sevindirdi.



Afobe'den beklediği verimi alamayan, Djaniny'nin de bir türlü istikrar yakalayamaması sonucunda istenilen üretkenliğe ulaşamayan bordo-mavili takımın ileri uçtaki en büyük kozlarından biri olan tecrübeli futbolcunun Fatih Karagümrük karşısında forma giyebilecek olması yüreklere su serpti.



Sezona istediği gibi başlayamamasına rağmen Abdullah Avcı'nın takıma gelmesiyle skorer kimliğine geri dönen Ekuban, ilk golünü bu sezon BB Erzurum deplasmanında atarken, Sivasspor ve Çaykur Rizespor maçlarında da ağları havalandırmıştı.



Takımdaki defans sıkıntısını büyük ölçüde çözen Avcı, Ekuban'ın dönüşüyle ileri uçta da rahat bir nefes almış oldu. Tecrübeli çalıştırıcının yarınki Fatih Karagümrük maçında Ekuban'a şans vererek daha fazla pozisyona girmeyi planladığı öğrenildi.





