Trabzonspor'da Ekuban için kritik gün

Abdulkadir Parmak'ın idmanlara başlaması sonrası gözler Ekuban'a çevrildi. Ganalı oyuncuya bugün yapılacak koronavirüs testinin sonucu negatif çıkarsa, yıldız futbolcu Kasımpaşa maçının 21 kişilik kadrosunda olabilecek.

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Trabzonspor'da Ekuban için kritik gün
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28 Ekim 2020 11:10
Gana Milli Takımı'ndan dönüşünde koronavirüse yakalanan Caleb Ekuban izolasyona alınmış ve Başakşehir ile Fenerbahçe karşılaşmalarını kaçırmıştı. Yıldız oyuncuya gün içerisinde bir kez daha test yapılacağı öğrenildi. Sonuç negatif çıkarsa 26 yaşındaki futbolcunun, Kasımpaşa mücadelesinde 21 kişilik kadroda olabileceği öğrenildi.

İLK KEZ İDEAL KADRO

Hatırlanacağı üzere izolasyon süresi dolan Abdulkadir Parmak da önceki gün takımla çalışmalara başlamıştı. Ekuban'ın da takıma dönmesiyle Trabzonspor'daki geleceği tartışılan Newton ilk kez ideal kadroyla sahaya çıkabilme avantajı yakalayacak.



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