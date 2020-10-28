Trabzonspor'da Ekuban için kritik gün

Gana Milli Takımı'ndan dönüşünde koronavirüse yakalanan Caleb Ekuban izolasyona alınmış ve Başakşehir ile Fenerbahçe karşılaşmalarını kaçırmıştı. Yıldız oyuncuya gün içerisinde bir kez daha test yapılacağı öğrenildi. Sonuç negatif çıkarsa 26 yaşındaki futbolcunun, Kasımpaşa mücadelesinde 21 kişilik kadroda olabileceği öğrenildi.



İLK KEZ İDEAL KADRO



Hatırlanacağı üzere izolasyon süresi dolan Abdulkadir Parmak da önceki gün takımla çalışmalara başlamıştı. Ekuban'ın da takıma dönmesiyle Trabzonspor'daki geleceği tartışılan Newton ilk kez ideal kadroyla sahaya çıkabilme avantajı yakalayacak.



