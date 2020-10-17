Trabzonspor'da Ekuban hastaneye kaldırıldı

Gana Milli Takımı'ndaki oda arkadaşı Mensah'ın test sonucu pozitif çıkan Ekuban da hastalandı.

Haber; Sabah
Trabzonspor'da Ekuban hastaneye kaldırıldı
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17 Ekim 2020 10:39
Başakşehir karşılaşması öncesinde Trabzonspor'da şok yaşandı. Gana Milli Takımı'ndaki oda arkadaşı Mensah'ın test sonucu pozitif çıkan Ekuban da hastalandı. Ateşi 39 dereceye çıkan ve hastaneye kaldırılan Ganalı futbolcunun Covid-19 testi negatif çıktı. Buna rağmen kendisini iyi hissetmeyen Ekuban'ın yeniden bir teste gireceği ve bugün forma giyme ihtimali bulunmadığı belirtildi.

FENERBAHÇE'DEN DESTEK

Karadeniz devi, bir futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Ezeli rakibi F.Bahçe, "Trabzonspor'un futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" mesajı yayınladı..



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