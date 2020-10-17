Trabzonspor'da Ekuban hastaneye kaldırıldı

Başakşehir karşılaşması öncesinde Trabzonspor'da şok yaşandı. Gana Milli Takımı'ndaki oda arkadaşı Mensah'ın test sonucu pozitif çıkan Ekuban da hastalandı. Ateşi 39 dereceye çıkan ve hastaneye kaldırılan Ganalı futbolcunun Covid-19 testi negatif çıktı. Buna rağmen kendisini iyi hissetmeyen Ekuban'ın yeniden bir teste gireceği ve bugün forma giyme ihtimali bulunmadığı belirtildi.



FENERBAHÇE'DEN DESTEK



Karadeniz devi, bir futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Ezeli rakibi F.Bahçe, "Trabzonspor'un futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" mesajı yayınladı..



