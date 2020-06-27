Süper Lig'in 29. haftasında Ankaragücü ile karşılaşan Trabzonspor'da maç öncesinde Caleb Ekuban şoku yaşandı.
Maç öncesi son antrenmanda sakatlandığı bildirilen Gana'lı futbolcu, Ankaragücü maçı kadrosundan çıkarıldı.
HÜSEYİN ÇİMŞİR: "2-3 HAFTA YOK"
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Ekuban'ın 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını söyledi.
Böylece Ganalı oyuncunun, Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile oynayacakları maçta sahada olması beklenmiyor.
Maç öncesi son antrenmanda sakatlandığı bildirilen Gana'lı futbolcu, Ankaragücü maçı kadrosundan çıkarıldı.
HÜSEYİN ÇİMŞİR: "2-3 HAFTA YOK"
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Ekuban'ın 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını söyledi.
Böylece Ganalı oyuncunun, Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile oynayacakları maçta sahada olması beklenmiyor.