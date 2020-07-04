Trabzonspor'da Ekuban, Galatasaray maçına hazır

Ankaragücü maçında tedbir amaçlı olarak oynatılmayan Ekuban, her geçen gün biraz daha toparlanıyor.



Adalesinde yırtık olmayan başarılı oyuncu, bir sürpriz yaşanmazsa Galatasaray derbisinde ilk 11'de olacak.



Nwakaeme'ye göre sakatlığı daha hafif olan Ekuban'ın yanı sıra Abdulkadir Parmak da göreve hazır.



Bu iki futbolcu, son yapılan idmanda kendilerine yapılan yüklemeye olumlu karşılık verdi.



