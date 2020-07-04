Trabzonspor'da Ekuban, Galatasaray maçına hazır

Trabzonspor'da Ekuban, Galatasaray maçında sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Haber; Akşam
Trabzonspor'da Ekuban, Galatasaray maçına hazır
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Temmuz 2020 12:49
Ankaragücü maçında tedbir amaçlı olarak oynatılmayan Ekuban, her geçen gün biraz daha toparlanıyor.

Adalesinde yırtık olmayan başarılı oyuncu, bir sürpriz yaşanmazsa Galatasaray derbisinde ilk 11'de olacak.

Nwakaeme'ye göre sakatlığı daha hafif olan Ekuban'ın yanı sıra Abdulkadir Parmak da göreve hazır.

Bu iki futbolcu, son yapılan idmanda kendilerine yapılan yüklemeye olumlu karşılık verdi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için