Trabzonspor'da Edgar sevinci

Trabzonspor'un Denizlispor'u tek golle geçtiği maçta Edgar performansıyla beğendi kazandı.

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Trabzonspor'da Edgar sevinci
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05 Şubat 2021 10:48
Kritik 90 dakika öncesi Trabzonspor'da ceza sınırındaki tek isim Edgar'dı.

Fırtına'nın başarılı stoperi, maçta hata yapmadı ve kartsız şekilde mücadeleyi tamamladı.

Teknik heyetin kart görmemesi konusunda uyardığı Edgar çok iyi bir 90 dakika performansı gösterirken, önemli müdahaleler yaptı.

Edgar, pazartesi günkü Yeni Malatyaspor mücadelesinde de yüksek ihtimalle 11'de olacak.



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