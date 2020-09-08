Trabzonspor'da Edgar Ie için karar verildi

Trabzonspor'un kadroya kattığı Edgar Ie için resmi teklif yok.

Trabzonspor'da Edgar Ie için karar verildi
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08 Eylül 2020 12:45
Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor transferde de girişimlerini sürdürüyor. Takıma katılan isimlerin yanı sıra bazı isimlerle de yollarını ayıracak olan bordo-mavililerde, takımdan ayrılması gündemde olan Edgar Le'ye halen bir teklif gelmediği öğrenildi.

Feyenoord'un Edgar Le'yi bu kez satın alma opsiyonu ile kiralamak istediği belirtilmişti. Ancak Hollanda ekibinden, Trabzonspor'a henüz resmi bir teklifin gelmediği öğrenildi. Feyenoord'un kiralama ücreti ve satın alma opsiyonunu düşük tutmak istediği bu nedenle bu transferin zora girdiği belirtiliyor. Yönetim, Edgar'ı daha iyi bir teklif gelene kadar kadroda tutacak.

Kaynak: Karadeniz Gazete



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